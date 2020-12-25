وأشار إلهام المليجي في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز
" عن الخصائص التي تحلى بها القائد الراحل سليماني، منوهاً إلى أن "الشهيد سليماني كان يدرك أن قضايا التحرر ومواجهة الغطرسة الإمبريالية، تلقى قبولاً واسعاً لدى قطاعات شعبية على المستوى الدولي والإقليمي".
وبين إن "الشهيد الراحل قاسم سليماني صاحب بصمة حاضرة في كل ما يتعلق بمقاومة المشروع الصهيوأمريكي في كل من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق".
وعن رؤيته للمشروع الجهادي للحاج سليماني ورؤيته للمنطقة، لفت المحلل السياسي المصري إلى أن "الشهيد سليماني رجل من طراز خاص، أمن بحق الشعب الفلسطيني بتحقيق دولته على كامل التراب الفلسطيني ودحر الاحتلال الفلسطيني من الأراضي التي احتلتها في سوريا ولبنان، وكان يرى أن الإمبريالية الاميركية هل الشيطان الأكبر الداعم للكيان الصعيوني، ما يستوجب مواجهتها بكل السبل المتاحة، لتطهير المنطقة من دنس القوات الأميركية".
وفيما يلي نص المقابلة
السؤال الأول: برأيكم كيف ربط الشهيد القائد قاسم سليماني حلقة المقاومة القوية بين إيران مروراً بالعراق ولبنان وفلسطين وسوريا؟
إلهام المليجي:
كان الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري في إيران، صاحب بصمة حاضرة في كل ما يتعلق بمقاومة المشروع الصهيوامريكي في كل من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق، ولقد حقق الدعم الايراني لحركات المقاومة في غزة ولبنان قدرا من التوازن مع الكيان الصهيوني، فالصواريخ التي أمد بها المقاومة في غزة تمكنت من الوصول الى قلب إسرائيل، وكذلك الامر بالنسبة لحزب الله الذي اصبح يمثل توازن الرعب مع الكيان الصهيوني، فضلا عن دعمه بالدعم اللوجيستي الذي قدمه لكل من حكومتي سوريا والعراق ما كان له من دور فعال في مواجهة الجماعات الارهابية ودحرها.
السؤال الثاني: بالنظر إلى تمسك الشعوب في شمال أفريقيا إلى المبادئ الفلسطينية، كيف تقرأ علاقتهم بمحور المقاومة وكيف تقيم تأثير محور المقاومة خاصة تفكير الحاج سليماني على دول شمال أفريقيا؟
إلهام المليجي:
شكلت بلاد المغرب العربي (شمال أفريقيا) عمقا استراتيجياً على المستويين الرسمي والشعبي؛ فتونس تتميز بعلاقات خاصة مع قادة منظمة التحرير الفلسطينية حيث احتضنت قادتها بعد الخروج من بيروت وحتى العودة للأراضي الفلسطينية طبقا لاتفاق أوسلو، وهذا يفسر ارتباط قطاع واسع من الشعب التونسي بالمقاومة، ما جعل منها ساحة لنشاط اللواء قاسم سليماني.
والثورة الجزائرية لمقاومة الاستعمار الفرنسي كانت نبراسا يقتدى للثورة الفلسطينية، ما أسهم في ربط وشائج قوية بين الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى أن القيادة السياسية في الجزائر تكتسب بعض من شرعيتها بدعمها للقضية الفلسطينية ، وقطاع واسع من الشعب المغربي قد أظهر مؤخرا رفضا حاسما للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واستنكر الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ووقعت على اتفاقية للتطبيع مع الكيان.
السؤال الثالث: لماذا الشهيد سليماني لم يهتم بالحدود الجغرافية في عمله ومشروعه الجهادي؟
إلهام المليجي:
الشهيد قاسم كان يدرك أن قضايا التحرر ومواجهة الغطرسة الإمبريالية، تلقى قبولاً واسعاً لدى قطاعات شعبية على مستوى الدولي والإقليمي، ولأن الشهيد يؤمن بأن تحرير فلسطين هي القضية المركزية للشعوب الإسلامية والعربية، وانه كلما اتسع حجم التأييد الرسمي والشعبي الدولي والإقليمي لحقوق الشعب الفلسطيني، فإن ذلك يقرب موعد تحرير كامل التراب الفلسطيني.
انطلاقا من هذا الوعي كانت حركة الشهيد سليماني على المستوى الدولي ولم تمنعه حدود عن التحرك صوب الهدف الأسمى والمتمثل في اقتلاع الكيان الصهيوني من كافة الأراضي الفلسطينية، وهزيمة مخططات القوى الإمبريالية الاستعمارية المعادية لأحلام الشعوب، والداعمة للكيان الصهيوني.
السؤال الرابع: كيف تقرأ جهاد وفكر الشهيد سليماني ورؤيته للمنطقة؟
إلهام المليجي:
الشهيد قاسم سليماني رجل من طراز خاص، أمن بحق الشعب الفلسطيني بتحقيق دولته على كامل التراب الفلسطيني ودحر الاحتلال الفلسطيني من الأراضي التي احتلتها في سوريا ولبنان، وكان يرى أن الإمبريالية الأميركية هل الشيطان الاكبر الداعم للكيان الصعيوني، ما يستوجب مواجهتها بكل السبل المتاحة، لتطهير المنطقة من دنس القوات الأميركية.
السؤال الخامس: ما هي دلالات التعاطف الشعبي في تشييعه؟
إلهام المليجي:
حجم الحزن الواسع لفقد الشهيد قاسم سليماني لدى قطاعات شعبية واسعة في المنطقة والعالم، والغضب من القوات الأميركية لقيامها بالعملية الإجرامية التي نالت من الشهيد ورفاقه في عملية غادرة.