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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 01:22

مصادر لـ"اسلام تايمز" تكشف فحوى زيارة الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد

مصادر لـ"اسلام تايمز" تكشف فحوى زيارة الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد
وقالت المصادر مشترطة عدم الكشف عن هويتها في حديث لموقعنا، إن "الجنرال إسماعيل قاآني زار العاصمة العراقية بعداد قبل ثلاثة أيام لإيضاح موقف إيران من الهجوم الذي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد يوم الأحد الماضي".
وأشارت المصادر إلى أن "قائد فيلق القدس أبلغ المسؤولين العراقيين أن الجمهورية الإسلامية غير مسؤولة عن الهجمات على المصالح الأمريكية"، مبيناً إن "الجنرال الإيراني أكد للمسؤولين العراقيين إن طهران لن تنجر لأي عمل عسكري تحدد واشنطن وقته ومكانه".
وكانت الفصائل المقاومة العراقية أعلنت مساء الأحد عدم مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، مؤكدين أن ما حدث تصرف غير منضبط.
ودانت كتائب حزب الله، القصف العشوائي للسفارة الأمريكية وترويعها المدنيين في بغداد، وقالت إن "قصف سفارة الشر (السفارة الأمريكية) في هذا التوقيت يعد تصرفاً غير منضبط، وعلى الجهات المختصة متابعة الفاعلين والقاء القبض عليهم".
وأضافت "ندين القصف العشوائي للثكنة العسكرية في السفارة الأميركية لما تسببه من تهديد حقيقي لحياة المدنيين"، مطالبة بـ"إخلاء مظاهر النشاط العسكري الأميركي في المناطق السكنية الآمنة في بغداد".
وكانت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم الخميس إيران بالوقوف وراء الهجوم، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده رداً على مزاعم ترامب، وقال "لقد تم رفض الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية، وفي هذه الحالة بالذات، فإن أصابع اللوم على الولايات المتحدة نفسها وشركائها وحلفائها في المنطقة، الذين يسعون إلى زيادة التوترات والفتن الجديدة".
وأضاف خطيب زاده "تجنب التوترات والمغامرات الخطيرة في الأيام الأخيرة من حياته في البيت الأبيض"، مبيناً إن "إيران تحمل الحكومة الأمريكية مسؤولية عواقب أي عمل غير عقلاني في الوضع الحالي".
وفي يوم أمس، أفاد موقع أكسيوس الإلكتروني نقلاً عن مصدرين لم يسمهما مطلعين على المناقشات، أن الولايات المتحدة قد تغلق سفارتها في العراق لتمهيد الطريق لشن هجوم على إيران.
رقم : 906043
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