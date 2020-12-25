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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 09:29

بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية بالصحراء الغربية

بومبيو يعلن بدء إنشاء قنصلية أمريكية بالصحراء الغربية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،بدء الولايات إجراءات إنشاء قنصلية في الصحراء الغربية.

وقال الوزير الأمريكي مساء الخميس في تغريدة على حسابه بموقع تويتر:" يسعدني أن أعلن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية، وتدشين تواجد افتراضي فعال على الفور".

وأضاف بمومبيو: "نتطلع إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة بها".

​وعلى إثر إعلان اتفاق الخيانة بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حصل المغرب على اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو منذ عام 1976.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلن السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، أن بلاده اعتمدت، خريطة رسمية جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية.

كما أعلنت الولايات المتحدة اعتزامها افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة بالصحراء، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسب تعبيرها.
رقم : 906064
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