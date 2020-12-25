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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 09:31

جونسون: اتفاق ما بعد بريكست ‘‘هدية‘‘ عيد الميلاد للبريطانيين

جونسون: اتفاق ما بعد بريكست ‘‘هدية‘‘ عيد الميلاد للبريطانيين
وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست بأنه "هدية" عيد الميلاد للبريطانيين.  

وقال في فيديو نشره على تويتر "هذه الليلة عشية عيد الميلاد لدي هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء يقرؤونه بعد عشاء العيد"، وأضاف حاملا أوراق الاتفاق "ها هي، بشرى فرح عظيم، لأن هذا اتفاق لمنح اليقين للشركات والمسافرين وجميع المستثمرين في بلدنا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، اتفاق مع أصدقائنا وشركائنا في الاتحاد الأوروبي".


وتابع أن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كان "مجرد مقبلات"، واتفاق التبادل التجاري الحر الذي جرى التوصل إليه الخميس هو "الوليمة"، وهي "مليئة بالأسماك"، في إشارة إلى أبرز نقاط الاختلاف خلال المفاوضات.


وقدّر أن الاتفاق سيكون "قاعدة لشراكة سعيدة وناجحة ومستقرة مع أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي لأعوام قادمة". وختم قائلا "هذا هو الخبر المفرح من بروكسل"، قبل ان يتمنى "عيد ميلاد سعيد للجميع".
رقم : 906065
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