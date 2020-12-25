الصحة السورية تعلن إرتفاع عدد وفيات ’كورونا’ إلى 652 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية عن حصيلة جديدة للاصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا في عموم المحافظات وإرتفاع عدد الوفيات إلى ٦٥٢.



وكشفت الوزارة في بيان تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 70 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10701 شفيت منها 4997 حالة وتوفيت 652.



وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة في سوريا مساء يوم الخميس ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠ كالتالي....



#الإصابات :



٢٩ في طرطوس

٢٠ في درعا

١٧ في اللاذقية

١٦ في ريف دمشق

١٥ في حمص

١١ في دمشق

١٠ في حلب

٧ في حماة

٥ في القنيطرة





حالات #الوفاة :



٣ في حمص

٢ في دمشق

٢ في درعا

٢ في طرطوس

١ في حماة

١ في اللاذقية



حالات #الشفاء :



١٥ في حلب

١٢ في دمشق

١١ في ريف دمشق

١٠ في حمص

٨ في اللاذقية

٤ في درعا

٤ في السويداء

٣ في طرطوس

٣ في حماة