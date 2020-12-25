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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 09:40

تأكيد ايران والبوسنة على توطيد العلاقات الثنائية بينهما

تأكيد ايران والبوسنة على توطيد العلاقات الثنائية بينهما
اكدت وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك بيسرا توركوفيتش والسفير الايراني في سراييفو رضا قليج خان على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التجارية والاقتصادية.

وخلال اللقاء الذي جرى امس الخميس، اشارت وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك الى العلاقات الطيبة بين البلدين واكدت بان شعب البوسنة والهرسك لن ينسى ابدا مساعدات ايران لبلادها في الايام الصعبة في عقد التسعينات من القرن الماضي والتي ستبقى ذكراها خالدة في تاريخ هذا البلد.

واضافت توركوفيتش: نحن الان نمضي في مسار البناء والتنمية الشاملة لبلادنا ونتعاون ونتشارك في هذا المسار مع جميع اصدقائنا. وفي مختلف المجالات الاقتصادية للتعاون من ضمنها المشاركة في مشاريع البنية التحتية وتنمية السياحة بين البلدين.

وقالت: من دواعي السرور ان المشاورات السياسية بين البلدين البوسنة والهرسك والجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على الدوام وينبغي الاستفادة من هذا الاطار للبحث عن مجالات جديدة للتعاون.

من جانبه شرح السفير الايراني خلال اللقاء المواقف الثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الاراضي لجمهورية البوسنة والهرسك على اساس سيادة الشعب بمختلف قومياته وقال: اننا ندعم بكل قوة حكومة هذا البلد في اطار الحدود الرسمية وغير القابلة للتغيير.

واضاف قليج خان: انه ينبغي الاستفادة من جميع الطاقات لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وان الجهود مستمرة في هذا المجال رغم ظروف تفشي مرض كورونا.

وهنأ السفير الايراني بنجاح ونزاهة انتخابات البلديات والمجالس البلدية خاصة الانتخابات في مدينة موستار التي كانت معلقة لفترة 12 عاما، واعتبر هذا الامر خطوة ايجابية في مسار عضوية البوسنة والهرسك في الاتحاد الاوروبي.
رقم : 906072
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