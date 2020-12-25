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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 09:42

شركة أمريكية تعلن أنها قد تقاضي ترامب

شركة أمريكية تعلن أنها قد تقاضي ترامب
أعلنت شركة “Dominion” التي تنتج ماكينات وبرمجية للتصويت في الانتخابات الرئاسة الأمريكية أنها قد تقاضي الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ردا على اتهامات فريقه لها بتزوير نتائج الاقتراع.

وقال رئيس الشركة، جون بولوس، في حديث لقناة “CNN”، الخميس، إن “Dominion” تعتزم رفع دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص اتهمهم بـ”الترويج ونشر هذه الأكاذيب عبر منصات إعلامية منذ يوم إجراء الانتخابات”.

وأوضح بولوس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت “Dominion” تنوي اتخاذ إجراءات قضائية ضد ترامب نفسه، أن الشركة “ستنظر في كل من أطلق وكرر وضخم الادعاءات الكاذبة” التي وصفها بالافتراءات والمضرة بالنسبة إليها والانتخابات، وتابع: “لن نتجاهل أي شخص”.

وسبق أن أفادت “CNN” بأن ممثلي الشركة أبلغوا البيت الأبيض ومحاميي ترامب بأنها مستعدة لمقاضاة الرئيس ردا على نشر الافتراءات.

وسبق أن اتهم محامي ترامب، رودي جولياني، وأحد أنصاره، سيدني باويل، “Dominion” بأنها مرتبطة برئيس فنزويلا السابق، هوغو تشافيز، وخلفه، نيكولاس مادورو، والملياردير الأمريكي المشهور، جورج سوروس.

وتكبد الجمهوري ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من يوم التصويت، خسارة واضحة أمام الديمقراطي، جو بايدن، الذي حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدى منافسه.

لكن ترامب لم يعترف حتى الآن بانتصار بايدن متحدثا عن عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات.
رقم : 906073
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