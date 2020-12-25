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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 09:55

السراج يدعو المجتمع الدولي للمساعدة والإشراف على الانتخابات الليبية

السراج يدعو المجتمع الدولي للمساعدة والإشراف على الانتخابات الليبية
دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المختصة، إلى "تقديم المساعدة الفنية والتقنية، والمساهمة في الإشراف على الانتخابات".

وقال السراج، في كلمة متلفزة نقلتها قناة ليبيا الوطنية، أمس الخميس: "تم تخصيص مبلغ مالي، للمفوضية العليا للانتخابات، ومستعدون لتسخير كافة الإمكانيات والترتيبات الضرورية لتمكين المفوضية من إنجاز عملها الوطني بكفاءة ومهنية".

وأوضح أن "توفير الدعم المالي واللوجستي عامل هام لا شك، ولكنه لا يكفي وحده لإنجاح هذا الاستحقاق؛ فالأمر يحتاج لتكاتف الجهود وتوحيد مؤسسات الدولة، كما يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة لتهيئة الأجواء، وتوفير البيئة الآمنة المستقرة".

وطالب السراج "السلطة الموحدة، بمساعدة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وملتقى الحوار الليبي على إيجاد قاعدة دستورية سليمة تجرى بمقتضاها الانتخابات".

وشدد على ضرورة "ألا يتهاون المجتمع الدولي تجاه من لا يحترم نتائج الانتخابات، وأن يتخذ موقفا حازما تجاه من يرفضها، أو يعرقل العملية السياسية".

وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.
رقم : 906079
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