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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 10:38

إصابات كورونا اليومية في مصر تتجاوز الألف

إصابات كورونا اليومية في مصر تتجاوز الألف
تضاعفت حصيلة الإصابات والوفيات اليومية جراء كورونا في مصر خلال أسبوع واحد، في أعلى معدل إصابات ووفيات تشهده مصر منذ شهور، حيث بلغت حصيلة أمس الخميس 1021 إصابة و51 وفاة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية مساء أمس الخميس فقد تم “تسجيل 1021 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية”، ولفت البيان إلى وفاة 51 جديدة.

وأشار البيان إلى “خروج 513 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108474 حالة حتى اليوم”.

وأوضح البيان أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 128993 حالة من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة”.

من جانبه أكد وزير المالية المصري محمد معيط أمس الخميس أنه “تمت الموافقة على التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز 30 مليون جرعة أخرى”، مشيرا إلى أن هناك موازنة مفتوحة للقطاع الصحي في مواجهة الموجة الثانية لكورونا.

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق إلغاء كل حفلات ليلة رأس السنة لهذا العام لمنع التجمعات كما شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين لها، ومن جهتها أعلنت وزيرة الصحة المصرية تجهيز 346 مستشفى للعزل بها 35 ألف سرير وخمسة ألاف سرير رعاية مركزة و2400 جهاز تنفس صناعي.
رقم : 906092
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