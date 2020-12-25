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الجمعة 25 كانون الأول 2020 ساعة 11:51

السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة

السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة
أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين أن الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة والفاعلة والمخططة في كل الميدانين.

وقال السيد صفي الدين اليوم الجمعة في حديث اذاعي، إن الحاج قاسم بشخصيته وثقافته وتربيته ونهجه هو نتاج الإسلام المحمدي الأصيل ونهج الإمام الخميني الذي صنع هذه الشخصية العظيمة، مضيفا أن الحاج قاسم كان عاشقا للشهادة وكان يبدأ بالبكاء عند حديثه عن الشهداء.

واضاف: تأثر الحاج قاسم بشخصية مالك الأشتر وكان ولاؤه شبيها بولاء مالك وكان مدرسة حقيقية ونموذجا لا يمكن ان يتكرر.

وأكد السيد صفي الدين: الاميركي استهدف الحاج قاسم بعد ان عجز عن لجم التقدم الهائل الذي حققه محور المقاومة في كل جبهات.

وحول مفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحري قال السيد صفي الدين أن وضع مفاوضات ترسيم الحدود في سياق التطبيع هو أمر غير صحيح، مشيرًا الى أن البعض أعطى ​ترسيم الحدود​ البحرية وانطلاق التفاوض غير المباشر مع العدو أبعاداً كبيرة مستوحياً من حالة التطبيع القائمة، و​لبنان​ بعيد كل البعد عن ذلك، وكل ما قيل في هذا الإطار في محاولةٍ لاستهداف حزب الله هو كلام بعيد عن الواقع.

وأكد أن العدو فشل في معركته مع حزب الله لأنه بات مجبرا على البحث عن خطط وخيارات وبدائل للمواجهة.

وأشار رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​، الى أن المعادلة القائمة مع العدو هي الرد والاستهداف المقابل، ومن نتائجها أن العدو "الإسرائيلي يقف على رجل ونصف، وإذا تمكنا من أن نبقيه في حال خوف وترقّب، فإذن ذلك في الحدّ الأدنى يريحنا من جرائمه البشعة، معتبرًا أن "احتمال الحرب قائم من باب تحمّل المسؤولية وليس من باب الرعب ودبّ الذعر في نفوس الناس.

ورأى السيد صفي الدين أن ​العدو الاسرائيلي​ يفتش اليوم عن بدائل في التعاطي مع ​المقاومة​، وعن طريقة أخرى للمواجهة، وفي ذلك دليل على فشله، وهو لو كان نجح في تطويق حزب الله .
رقم : 906104
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