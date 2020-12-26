الصحة العراقية تكشف حقيقة دخول السلالة الجديدة من كورونا للبلاد

ردت وزارة الصحة والبيئة العراقية، على أنباء تسجيل إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا ودخولها الى العراق.



وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي في تصريح خاص لوكالة {الفرات نيوز} "لا صحة لتسجيل أية إصابة من السلالة الجديدة في العراق" مؤكداً ان "الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة".



وبين ان "الاجراءات العلاجية لهذه السلالة الجديدة هي ذاتها كما في الفيروس نفسه".



وكانت أنباء أفادت بتسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في بغداد، لشخص عائد من بريطانيا {بؤرة الإصابة للسلالة الجديدة}.