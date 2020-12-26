سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية

خاص(اسلام تايمز) - أكد مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله اللبناني الحاج حسن حب الله، إن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية والأمنية فحسب، بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية.