أكد مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله اللبناني الحاج حسن حب الله، إن الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية والأمنية فحسب، بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية.
وقال الحاج حسن حب الله في مقابلة مع موقع "إسلام تايمز
" بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، "لم يكن داب الجنرال سليماني بالشؤون العسكرية والأمنية فقط، بل تعداها الى التاريخية والجغرافية".
وأضاف "الجنرال قاسم سليماني كان يهتمّ بأدق التفاصيل في كلّ خطواته خصوصا المعارك التي كانت تتعلق بفلسطين فتصبح التفاصيل لديه عشقاً، لدرجة أنه كان يتابع المعارك ويحفظ بدقة احياء وشوارع في غزة أو جنين ويتحدث فيها باسهاب وعن ظهر قلب".
وفيما يتعلق بسوريا، أوضح "فيما يتعلق بمحور المقاومة في سوريا فقد أمن الجنرال سليماني كل التسهيلات الكبيرة من القيادة السورية للمقاومة الفلسطينية، من تامين دعم الى إجراء تجارب صاروخية في البادية السورية، إلى جانب امتيازات أخرى كثيرة".
وتابع إن "والاختبار الصعب برز في الحرب الكونية على سوريا فالجنرال سليماني لم يقطع العلاقة حتى في أسوأ مراحل التوتر بين حماس وإيران، وأبقى التواصل مع الحركة، ولاسيما جناحها العسكري الذي استمرّ في تزويده بالسلاح والمال من دون تأخير أو تردد".
وفيما يلي نص المقابلة
إسلام تايمز: ما هو درو الحاج قاسم سليماني في تقوية وتعزيز دور المقاومة الفلسطينية؟
الحاج حسن حب الله: للشهيد الجنرال قاسم سليماني عشق ووصال مميزين لفلسطين وهناك قصصا وروايات طويلة لا تنتهي بدأت منذ ان شارك الشهيد في الحرس الثوري طلائع الثورة الإسلامية في إيران، واخذت مسارها عسكرياً وإدارياً عام 1998، عندما تسلم قيادة الفيلق، وهو جزء من «حرس الثورة»، خَلَفاً للشهيد أحمد وحيدي.
فقد قاد الجنرال سليماني الفيلق الشهير طيلة ما يقارب 21 سنة، شهدت خلالها فلسطين ولادة انتفاضة الأقصى الثانية عام (2000) والتي نقلت قدرات المقاومة الفلسطينية نقلة نوعية اسهمت في تثبيت قواعد اولية على طريق الردع فلا يوجد في فلسطين صاروخ، أو حتى بندقية، ليست عليها بصمة الشهيد سليماني، فالجنرال كان يهتمّ بأدق التفاصيل في كلّ خطواته خصوصا المعارك التي كانت تتعلق بفلسطين فتصبح التفاصيل لديه عشقاً، لدرجة أنه كان يتابع المعارك ويحفظ بدقة احياء وشوارع في غزة أو جنين ويتحدث فيها باسهاب وعن ظهر قلب.
وهذا ما دفع الشهيد إلى استشراف نقاط الضعف والقوة لدى العدو ويولي اهتماما خاصا للصواريخ والأسلحة كي تصل الى اماكن تواجدها وتُغيّر المعادلات والحديث عنها يطول من حيث تهيئة كل الظروف من مخاطر النقل والتجميع والتصنيع فضلا عن دفوع الشهداء والاسرى الذين كانوا شهداء على طريق فلسطين ....
والتوفيق الإلهي عاملٌ أساسي في عمل الشهيد سليماني، لكن التوكل والإبداع يحضران دوماً.
بعد خروج العدو الصهيوني من غزة التقى الجنرال سليماني مع كل القادة الفلسطينين الميدانيين والسياسيين دون استثناء ، وكان يصغي إليهم في أدق التفاصيل.
ويعمل على فض الخلافات فيما بينهم ويلتقيهم في ايران وسوريا واماكن لم تكن في الحسبان .
فقد رسم القائد سليماني استراتيجيات دقيقة لكلّ ما يتعلق بفلسطين والقدس والضفة والقطاع وحمل على عاتقه شؤون وشجون الاسرى والجرحى وعوائل الشهداء.
ولم يكن داب الجنرال سليماني بالشؤون العسكرية والأمنية فقط، بل تعداها الى التاريخية والجغرافية وحتى التراثية. وعمد الى انشاء وحدات متعدّدة المهمّات في العلاقات الفلسطينية، مثل الإعلامية والسيبرانية والحرب النفسية... وتابع كلّ شاردة وواردة وكان عاشقاً للقدس والاقصى الشريف ....
أما فيما يتعلق بمحور المقاومة في سوريا فقد امن الجنرال سليماني كل التسهيلات الكبيرة من القيادة السورية للمقاومة الفلسطينية، من تامين دعم الى إجراء تجارب صاروخية في البادية السورية، إلى جانب امتيازات أخرى كثيرة.
والاختبار الصعب برز في الحرب الكونية على سوريا فالجنرال سليماني لم يقطع العلاقة حتى في أسوأ مراحل التوتر بين حماس وإيران، وابقى التواصل مع الحركة، ولاسيما جناحها العسكري الذي استمرّ في تزويده بالسلاح والمال من دون تأخير أو تردد. قائلا لكل فصائل المقاومة إن "كلّ مقدّراتنا وإمكاناتنا تحت تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية".
إسلام تايمز: ما هو الدور الاستراتيجي للشهيد سليماني في ملف فلسطين، وتطبيق نظرية الإمام الخميني بأن النضال لا التفاوض والصاروخ بدل الحجر؟
الحاج حسن حب الله: إن النضال ضد الصهيونية شكّل أحد الأركان الرئيسية لفكر الإمام الخميني السياسي.حيث تبلورت هذه الرؤيا لدى الجنرال سليماني وقادة الثورة .
فالإمام أرسى أسس القضية الفلسطينية بعد الانتصار باستقباله قادة الثورة الفلسطينية بقيادة الرئيس الرمز ياسر عرفات مفتتحاً بذلك أول سفارة لها ورافعاً علم فلسطين على ربوعها تاكيداً منه بان فلسطين كل فلسطين للفلسطينيين من البحر الى النهر .
وقد أرست ثورة الإمام الخميني الأسس النهضوية وأسهمت في تأجيج روح الانتفاضة لدى الشعب الفلسطيني عبر التعبئة الثورية العامة والتقليدية وأيضاً عبر التحركات المدنية الموسعة عن طريق المساجد ومخاطبة الجماهير بوحي من صراحة الإمام وشجاعته ولهجته الخطابية الخاصة به .
ومن المعلوم ان الشهيد سليماني ومن سبقوه عملوا على بلورة الانتفاضة الفلسطينية والحفاظ على وجهها النضالي بعد فشل الإيديولوجيات المستوردة من استبدال الحجر بالصاروخ وتعبئة الطاقات والإمكانات الفلسطينية بما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني الذي تامرت عليه انظمة عربية وجيوش عربية وجامعة عربية طبعت بالسر والعلن داعمة للعدو الإسرائيلي. ولعل خير دليل على تناقض هذه الأنظمة التي تتبجح بالديمقراطية، تأييدها لجرائم الكيان الصهيوني في قتل وقمع واضطهاد شعب يطالب بحقه في تقرير مصيره وحقه في السيادة.
وقد شكلت هذه المرحلة صحوة كانت بمثابة الخطوة الأولى في الانتفاضة الفلسطينية وفرصة لنهوض جيل فلسطيني صاعد عايش ظلم الصهيونية واستشعر الهزيمة والخنوع فوجد في الانتفاضة سبيلا لاسقاط جموح العدو الصهيوني وتطلعاته
وبث نور الأمل إزاء مستقبل المسيرة النضالية في فلسطين.. صحيح أن الجيل الصاعد لم يرث غير المعاناة والنكبات، إلا أنه كان يحظى بامتيازات خاصة زرعت في نفسه الأمل ورسمت أمامه آفاقاً ساطعة.
إسلام تايمز: كيف لعب الحاج قاسم سليماني دوراً في انتصارات حزب الله في حروب إسرائيل؟
الحاج حسن حب الله: كان للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني دوراً محورياً في انتصارات المقاومة في لبنان لاسيما في حرب يوليو/ تموز 2006.
فرغم التجهیز والاستعداد والجهوزیة ووجود القیادة الحكیمة المتمثلة بسماحة الأمین العام والقیادات العسكریة الأساسیة الجهادیة التي کانت حاضرة کالحاج عماد مغنیة واخرین، كان الجنرال قاسم "سليماني أحد القادة المباشرين في غرفة العملیات المرکزیة لتلبیة الحاجات الطارئة والملحة ولإعطاء الرأي في بعض الخطط العسكریة التي تواکب مواجهة العدو"في "عدوان تموز سنة 2006 .
لأن الجميع كان يدرك بان عدوان تموز علی لبنان کانت تستهدف سحق المقاومة الإسلامیة کما عبر قادة العدو انفسهم .
فالحاج قاسم سلیماني أبی أن یغادر لبنان في عز المعارك وأشد الحروب التي استخدم فيها العدو كل الته العسكرية وحلفائه من حلف الاطلسي والولايات المتحدة الاميركية ".
فالشهيد قاسم سليماني شارك الامين العام والحاج عماد مغنية ايضا کیفیة استثمار نتائج الحرب التي حصلت والانتصار الذي تحقق .
فالجنرال قاسم سليماني الذي يأتمر بولي امر المسلمين السيد علي خامنئي اراد من خلال مشاركته لعدوان تموز ان يمهد الطريق للمعركة الكبرى التي رسم استراتيجيتها على طريق فلسطين.
إسلام تايمز: برأيكم كيف ربط الشهيد سليماني حلقة المقاومة القوية بين إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين؟
الحاج حسن حب الله: إذا ألقينا نظرة إلى التحولات السياسية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما القضايا الهامة والخطيرة، ندرك اهمية الجنرال قاسم سليماني ابن الثورة الإسلامية التي استطاعت أن تحتل موقعاً متميزاً في أوساط المسلمين وحركات التحرير في مختلف أنحاء العالم، والاضطلاع بدور ايجابي للغاية في صحوة المسلمين وأصحاب الفكر الحر لاسيما في منطقة الشرق الاوسط التي رسم الجنرال سليماني شكل محورها المقاوم والمناهض للمشروع الصهيو أمريكي.
فليس صدفةً أن ينشر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي دراسةً لافتة، عنوانها الأساس أنّ حرب الشمال المقبلة ستكون مدمِّرة، بالتّزامن تقريباً مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الشهيد قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس. وليس صدفةً أيضاً، أن يتوافق مضمون هذه الدراسة، حول الأخطار التي ستتهدّد "إسرائيل" في أوّل حربٍ مقبلة مع مدرسة الحاج قاسم سليماني التي زرعها في عصب محور المقاومة، بما تتضمّنه من أساليب القتال وتكتيكات المناورة، وسيناريوهات المواجهة، وذلك في اطار الصّراع ضد "العدو الإسرائيلي".
في الواقع، ومن الناحية العمليّة، لا يمكن لأيّ متابعٍ ميدانيٍّ عسكريّ إلاّ أن يربط مضمون تقرير مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، لناحية سيناريوهات وتكتيكات وطريقة قتال حزب الله في أيّة حربٍ مقبلة ضد "إسرائيل" ، بما قدّمه الشهيد قاسم سليماني لحزب الله، كطرفٍ أساسيٍّ من أطراف محور المقاومة، من خبراتٍ وتقنيّاتٍ قتاليّةٍ وعسكريّة في معركة الأخير بمواجهة العدو الإسرائيلي، وبطريقةٍ أخرى، يمكن القول أنّ مضمون التقرير جاء ليقدّم الكثير لمحور المقاومة على طريق فلسطين .
إسلام تايمز: كيف تفسرون عبارة قائد الثورة السيد الخامنئي أمام لجنة إحياء الذكرى السنوية للجنرال سليماني ورفاقه، أن "الشهيد سليماني هزم أمريكا في حياته وفي مماته"؟
الحاج حسن حب الله: بكل تأكيد هذا ما أكده آية الله خامنئي، بأن الشهيد سليماني هزم الاستكبار الأمريكي في حياته، واستشهد على ذلك بما قاله الرئيس ترامب، من أن أمريكا انفقت سبع ترليونات دولار في المنطقة، في حين أنه أرغم على زيارة قاعدة عسكرية في العراق سراً ولعدة ساعات فقط وتحت جنح الظلام .
كما أن فضيحة أمريكا وهزيمتها في العراق وسوريا، والقضاء على عصابات "داعش" واخواتها صناع أمريكا وحلفائها كانت من صنع الجنرال سليماني ورجاله الرجال .
أما الهزيمة التي الحقها الشهيد سليماني بعد استشهاده بأمريكا، فتمثلت بمراسم التشييع المهيبة للشهيد سليماني و المهندس، والتي شارك فيها عشرات الملايين في العراق وايران، وهو تشييع منقطع النظير، الأمر الذي أذهل جنرالات الحرب لقوى الاستكبار، وكان بمثابة الصفعة الأولى للأمريكيين، والتي اعقبتها صفعات القصف الصاروخي لقاعدة "عين الأسد" الأمريكية، وعزيمة الشباب الثوري التي تعمل على طرد الأمريكيين من المنطقة.
وهذا كله لن يلغي الثأر والانتقام لدمائه الطاهرة، فهو واقع لا محالة، من القتلة والآمرين بالقتل، في الوقت الذي يكون ممكنا، وعلى الجميع ان يدفعوا الثمن، لان حذاء الشهيد سليماني يُشرّف رأس قاتله، كما قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
إسلام تايمز: كيف تنظرون إلى تأكيد السيد القائد الخامنئي بوجود عقاب حتمي بحق قتلة الشهيد سليماني؟
الحاج حسن حب الله: في ان قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي يعتبر لدى غالبية الشعب الايراني واحرار العالم ثقة الامام الخميني قدس سره. وولي امر المسلمين يصدقه العدو والخصم ولقبه الصادق المؤتمن اذا تكلم صدق واذا وعد وفى وهو الذي وصف الشهيد قاسم سليماني على انه بطل الشعب الايراني والامة الاسلامية، وانه هو من نشر استراتيجية المقاومة وانموذج القتال في اوساط الشعوب.
وان التشييع المليوني للشهيدين سليماني والمهندس في إيران والعراق كان بمثابة صفعة اوليه تلقاها الأميركيون،اما الصفعة الاقسى ستكون بالتفوق البرمجي على الهيمنة الاستكبارية الخاوية وإخراج اميركا من المنطقة، وقد وعد الإمام الخامنئي عائلة الشهيد بان الثأر حتمي وسيتم متى ما سنح الوقت".
إسلام تايمز: لماذا أصبح الشهيد سليماني مثالاً للآية الكريمة أشداء على الكفاء رحماء بينهم؟
الحاج حسن حب الله: مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) في سورة الفتح 48.
فالشهيد قاسم سليماني الذي اتسم بالتواضع وعشقه لأهل البيت "ع" کان قائدًا عسكریًا مسیسًا، یمتلك استراتیجیة سیاسیة إضافة إلی الاستراتیجیة العسكریة، وقد استطاع ان يفرض نفسه کشخصیة استثنائیة وقد ظهر هذا الأمر بشكل واضح من خلال تشييع الملایین من الناس الذین نزلوا في مختلف المناطق في إیران وقبلها في العراق ما یدل علی الأثر الواسع الذي ترکه بشخصه وعمله في آن معا".
ففي سورة بني إسرائيل، قال تعالى: ( رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا
فِي نُفُوسِكُمْ
ۚ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا الإسراء)، وفي سورة السجدة (تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)، (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).