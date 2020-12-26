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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 10:15

بعد تحرك أميركي مشبوه.. روسيا تعزز معاقلها في بادية حمص

بعد تحرك أميركي مشبوه.. روسيا تعزز معاقلها في بادية حمص
واصلت القوات الروسية على مدى ثلاثة أيام إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة البادية، في ريف حمص السوري.

وذكرت مصادر إعلام محلية أن تعزيزات عسكرية روسية من 30 عربة ومدرعة وصلت من قاعدة حميميم، إلى مضمار سباق الهجانة الذي تتخذه القوات الروسية معقلا لعناصرها، جنوبي غربي تدمر، بالإضافة إلى مطار تدمر العسكري وذلك بعد إعلان وصول قائد القوات الأميركية في غرب آسيا للمنطقة مؤخراً.

وتأتي هذه التحركات بعد أكثر من أسبوعين من إعلان وصول معدات روسية شملت مدافع ثقيلة وراجمات صواريخ روسية من معاقلها في الساحل، كانت قد وصلت منطقة الفرقلس بريف حمص على وقع بدء قوات الجيش السوري حملة تمشيط محدودة في منطقة مثلث بادية حمص حماة الرقة، بدعم من الطيران الروسي.

وفي تصريح للصحفيين الأحد الفائت أعلن قائد القوات الأمريكية غرب آسيا الجنرال فرانك ماكينز زيارة قاعدة التنف في البادية السورية، التي تتمركز بها قوات أمريكية للقاء العسكريين، بعد أكثر من أسبوع من المناورات العسكرية بسلاح الطيران في القاعدة الإستراتيجية، في منطقة مثلث البادية العراقية الأردنية السورية.
رقم : 906252
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