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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 10:54

هكذا ترد موسكو على استدعاء السفير الروسي في ‘‘إسرائيل‘‘

هكذا ترد موسكو على استدعاء السفير الروسي في ‘‘إسرائيل‘‘
أعربت موسكو عن استغرابها إزاء استدعاء حكومة الاحتلال السفير الروسي لدى تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، على خلفية مقابلة له نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" مؤخرا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،أثناء موجز صحفي عقدته أمس الجمعة إن رد فعل إسرائيل بشدة على تصريحات السفير الروسي تستدعي استغراب موسكو، خاصة وأن الجانب الروسي أطلع الزملاء الإسرائيليين مرارا وتكرارا بآرائه إزاء هذه المسائل على مختلف المستويات.

وشددت المتحدثة على أن جميع تصريحات السفير تتطابق مع مواقف روسيا المعروفة للجميع بشأن قضايا الشرق الأوسط.

وقالت الدبلوماسية الروسية إن موسكو تنطلق من أن استمرار التصعيد ورفض الحوار يعيق إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مشددة في الوقت نفسه على الموقف الروسي الثابت القاضي بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية مركزية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ولا يمكن التوصل إلى استقرار إقليمي مستدام وطويل الأمد دون حلها.

في الوقت نفسه، لفتت زاخاروفا إلى أن روسيا لم تخف أبدا معارضتها للغارات الإسرائيلية على سوريا، لكونها تسهم في تقويض استقرار المنطقة.
رقم : 906264
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