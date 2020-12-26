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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 11:16

أول عملية تبادل للأسرى بين حفتر والسراج

أول عملية تبادل للأسرى بين حفتر والسراج
نفذت قوات حكومة الوفاق الوطني وما يسمى" الجيش الوطني الليبي" ،أمس الجمعة، أول عملية لتبادل الأسرى بينهما.

وذكر موقع إخباري ليبي أن تبادل الأسرى جرى في منطقة الشويرف الجمعة، بإشراف عدد من القادة الميدانيين وحكماء وأعيان من الزاوية وصبراتة والزنتان.

وذكرت مصادر للموقع أن عدد أسرى قوات "الجيش الوطني الليبي" الذين أطلق سراحهم بلغ 33 شخصا مقابل 15 أسيرا من قوات الوفاق ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء.

كما أفادت مصادر صجفية  نقلا عن مقربين من إحدى عائلات أسرى القوات المسلحة الليبية لدى قوات الوفاق، بإطلاق سراح عدد من الأسرى، الذين اعتقلوا أثناء اقتحام قوات الوفاق لمدينة غريان يوم 26 أغسطس 2019.

وأوضحت المصادر أن عدد الأسرى من بين عناصر "الجيش الوطني الليبي"، الذي يقوده خليفة حفتر، بلغ 36 شخصا.

وسبق أن أكد المدعي العام العسكري لقوات "الجيش الوطني الليبي"، عضو اللجنة العسكرية التفاوضية "5+5"، اللواء فرج الصوصاع، يوم 3 ديسمبر الجاري، أن العمل جار لحصر الأسرى من العناصر الذين تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق، تمهيدا لتبادلهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووقع طرافا الصراع في ليبيا، حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي"، يوم 23 أكتوبر 2020 اتفاقا لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، إلا أنهما تبادلا لاحقا اتهامات متكررة بخرق الهدنة.
رقم : 906266
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