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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 14:03

بن حبتور: آل سعود وآل نهيان عبثوا بحياة اليمينين

بن حبتور: آل سعود وآل نهيان عبثوا بحياة اليمينين
شدد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبدالعزيز بن حبتور  ،اليوم السبت، على مسؤولة الحكومة تجاه أسر الشهداء.

وقال رئيس الحكومة اليمنية في فعالية الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد: هذه المناسبة تُذكرنا بمسئوليتنا جميعا من وزراء وحكومة المسئولية التي تقع على عاتقنا حتى لا ننسى هذه الكوكبة المضية التي حفظت لليمن عزته وكرامته واستقلاله.

وأضاف سنحتفي بهذه المناسبة المباركة الذكرى السنوية للشهيد إلى يوم الدين، مؤكدا ضرورة تكريم الشهداء بالتذكر المستمر لتضحياتهم أولا، وثانيا أن نرعى أسرهم.

وتابع قائلا إن العدو يحتار فينا كثيرا وقد ضُربنا بمختلف أسلحته ويتساءل كيف لا نزال نقدم أرتالا من الشباب يوميا للدفاع عن الوطن، مشددا على أن هذه المعاني السامية التي يمتلكها الشعب اليمني من قيم الصمود والثبات هي إرث تاريخي لأبناء اليمن.

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء إلى أن المناطق الحرة فيها احترام للإنسان وحماية للملكية الخاصة ونحن في خضم الحرب ملتزمون بكل القوانين، أما المناطق المحتلة فآل سعود وآل نهيان عبثوا بحياة اليمينين.
رقم : 906313
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