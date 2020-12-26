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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 14:52

وزير الدفاع اليمني: العدوان السعودي هزم وتمرغ أنفه في التراب

وزير الدفاع اليمني: العدوان السعودي هزم وتمرغ أنفه في التراب
أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي أن تحالف العدوان الأمريكي - السعودي هُزم في اليمن وتمرغ أنفه في التراب.

وقال وزير الدفاع اليمني خلال حفل تخرج لعدد من الأسرى المحررين: مرت ست سنوات من عمر العدوان الغاشم على اليمن ولم يحصد تحالف العدوان سوى الهزيمة والخزي وتمريغ أنفه في التراب.

وأضاف الوزير اليمني دول تحالف العدوان ومن يساندهم يمرون اليوم بمرحلة بداية النهاية وسيندمون، معتبرا أن دول تحالف العدوان تفر إلى الأمام وهذا الفرار غير صحيح لأنهم فروا إلى حيث الأسود.

وأكد اللواء العاطفي أن قدرات اليمن العسكرية تطورت إلى وضعية متقدمة لأول مرة في تاريخ اليمن، قائلا: بالنسبة لنا نحن تطورنا بفضل الله إلى وضعية متقدمة ولأول مرة في تاريخ اليمن.

وقال وزير الدفاع اليمني: "أبشر الشعب اليمني بأنه قد انتصر لأن ثقته بالله واعتماده عليه كبير، مضيفا الشعب اليمني اليوم يقاتل مما يصنع وغدا بإذن الله سيأكل مما يزرع".
رقم : 906321
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