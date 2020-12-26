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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 16:08

الانتخابات الاثيوبية في يونيو المقبل بعيدا عن تيغراي

الانتخابات الاثيوبية في يونيو المقبل بعيدا عن تيغراي
قالت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا، إن "الانتخابات البرلمانية ستُجرى في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل".

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إنه "سيتم تسجيل المرشحين في الفترة من 15 - 28 فبراير/ شباط المقبل، والإعلانات الانتخابية ستكون من 15 فبراير إلى 31 مايو، وسيتم التسجيل للناخبين من 1 إلى 30 مارس/ آذار".

كما حدد جدول المسودة مواعيد التصويت لإدارات مدينتي أديس أبابا ودير داوا في الـ 12 يونيو، ويقترح أن تكون أيام الإعلان عن الانتخابات على مستويات مراكز الاقتراع من الـ 5 إلى 6 يونيو 2021.

وقالت هيئة الانتخابات، إن الجدول الذي أعدته لانتخابات العام القادم لا يشمل إقليم تيغراي. وأضافت أنها ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات بالإقليم فور تشكيل حكومة محلية تكون قادرة على تأمين فتح مكاتب الانتخابات هناك.

وشهدت إثيوبيا في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، عملية عسكرية في إقليم تيغراي شمالي البلاد، ويُعتقد أن آلافا لاقوا حتفهم وفر زهاء 950 ألفا من ديارهم منذ اندلاع القتال بين قوات الإقليم وقوات الحكومة الاتحادية.
رقم : 906331
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