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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 16:17
العتبة الحسينية تكسب الدعوى القضائية ضد اميركا
اكتسبت العتبة الحسينية الدعوى القضائية ضد الجانب الاميركي المحتل و ألزمت الأخير بالتعويض .
وقد تعرض مطار كربلاء الدولي قبل فترة الى قصف من قبل الطيران الاميركي المحتل مما ادى الى استشهاد احد المدنيين وجرح اخرين .
رقم :
906334
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