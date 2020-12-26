العتبة الحسينية تكسب الدعوى القضائية ضد اميركا

اكتسبت العتبة الحسينية الدعوى القضائية ضد الجانب الاميركي المحتل و ألزمت الأخير بالتعويض .



وقد تعرض مطار كربلاء الدولي قبل فترة الى قصف من قبل الطيران الاميركي المحتل مما ادى الى استشهاد احد المدنيين وجرح اخرين .