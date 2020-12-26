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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 18:35

اليمن: اشتباكات عنيفة بين مرتزقة العدوان في عدن

اليمن: اشتباكات عنيفة بين مرتزقة العدوان في عدن
اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس الجمعة، بين فصائل المرتزقة التابعة لدول تحالف العدوان السعودي الإماراتي في حي عبدالعزيز التابع لمدينة عدن.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بمحيط مقر لما يسمى ” الحزام الأمني” بحي عبد العزيز بمديرية المنصورة تخلله انفجارات عنيفة.. مضيفة ” إن العديد من الأطقم انتشرت في الطريق الواصلة إلى المركز الامني.

وأضافت المصادر إن “الاشتباكات جاءت بعد انتشار متبادل لقوات إدارة أمن عدن والحزام الأمني في المدينة في إطار سباق للسيطرة الأمنية على عدن”.

وفي ذات المحافظة تعرض مواطن اليوم للاعتداء والسرقة من قبل مسلحين في مدينة كريتر.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين قاموا بالتقطع للمواطن عمر العطار و الاعتداء عليه و ضربه بأعقاب البنادق والتهديد بالقتل ومن ثم سرقة كل ما لديه من مال ومقتنيات.. فيما سجلت القضية ضد مجهول.

يذكر أن المحافظات الواقعة تحت سلطة الاحتلال تعيش انفلاتا أمنيا وعمليات نهب وتقطعات للمواطنين بشكل يومي.
رقم : 906349
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