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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 18:50

اردوغان: مستعدون للحوار مع الجميع بشرط احترام حقوقنا

اردوغان: مستعدون للحوار مع الجميع بشرط احترام حقوقنا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على استعداد بلاده للحوار مع الجميع شريطة احترام سيادتها وحقوقها.

وقال أردوغان، خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، من إسطنبول، إن بلاده "ستتبوأ المكانة التي تستحقها سياسيا واقتصاديا في النظام العالمي الجديد"، وذاك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن "كل تطور تشهده منطقتنا والعالم يؤكد ويعزز قوة وأهمية تركيا"، موضحا أنه "ليست لدينا أي مشاكل أو قضايا عصية على الحل مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو أي دول في المنطقة".

وكان أردوغان، قال يوم الأربعاء الماضي، إنه يأمل بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال العام الجديد 2021، متمنيا أن يظهر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اهتماما بالعلاقة بين واشنطن وأنقرة.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت في وقت سابق، عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية على خلفية شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي، والتي كررت واشنطن مطالباتها لأنقرة بالتراجع عنها، كما مددت أوروبا عقوباتها الاقتصادية على تركيا في مجال قطاع التنقيب عن الثروات وتتضمن منع من استخدام الموانئ الأوروبية، والتي ستزيد الأعباء على اقتصاد البلاد.
رقم : 906354
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