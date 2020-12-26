الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 19:01

فياض: لم يحصل اي عمل عسكري عابر للحدود في فلسطين

فياض: لم يحصل اي عمل عسكري عابر للحدود في فلسطين
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني علي فياض انه لم يحصل اي عمل عسكري عابر للحدود في فلسطين وما حصل لا علاقة للمقاومة به.

أشار النائب على فياض إلى انه "لم يحصل اي عمل عسكري عابر للحدود في ​فلسطين​ وما حصل لا علاقة للمقاومة به"، مشدداً على أنهم يلاحظون "منذ فترة ان الاسرائيلي قلق، والمقاومة عندما تقوم بعمل ما تعلن عنه صراحةً، وما حصل لا يحتمل التأويل سوى بأنه عمل داخل حدود فلسطين، قام به ​الجيش الإسرائيلي​ وعلى أغلب التقديرات أنه يأتي ضمن التدريبات العسكرية".

ولفت فياض، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "مواقف "​حزب الله​" داعية دائماً لتسهيل ولادة الحكومة والتأكيد على أن هناك حاجة ماسة لأن تكون هناك حكومة بأسرع وقت"، موضحاً أن "الإنحدار السريع خطير، بالتالي ما لم تكن هناك حكومة لن يكون هناك كبح لحالة الإنحدار القائمة، بالتالي المطلوب التعاطي بمسؤولية".

كما أكد أن "موقف "حزب الله" حازم وصريح، ونحن ندعو لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. أنا برأيي المشكلة في البلد معروفة وكل الأطراف تعلن عن مواقفها صراحة، بالتالي نحن ندعو الجميع للتعاون في سبيل ان تكون لدينا حكومة".
رقم : 906356
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
26 كانون الأول 2020
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
26 كانون الأول 2020
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
26 كانون الأول 2020
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
26 كانون الأول 2020
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
26 كانون الأول 2020
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
26 كانون الأول 2020
قائد الثورة الاسلامية يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
قائد الثورة الاسلامية يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
26 كانون الأول 2020
البصرة وذي قار تحييان ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
البصرة وذي قار تحييان ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
26 كانون الأول 2020
العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله
العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله
26 كانون الأول 2020
السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة
السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة
25 كانون الأول 2020
مصادر لـ"اسلام تايمز" تكشف فحوى زيارة الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد
مصادر لـ"اسلام تايمز" تكشف فحوى زيارة الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد
25 كانون الأول 2020
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين
24 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً