الصفحة الرئيسية
0
السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 19:19

الجيش السوري يزيل ألغاما على مساحة 1.5 هكتار من أراضي البلاد

الجيش السوري يزيل ألغاما على مساحة 1.5 هكتار من أراضي البلاد
أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سوريا، بقيام العسكريين السوريين، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام، على مساحة 1.5 هكتار.

وجاء في نشرة المركز الإخبارية على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع الروسية: “قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام على مساحة 1.5 هكتار، وذلك في مدينة دوما (محافظة دمشق) وفي ومدينة درعا وعثمان والنعيم (محافظة درعا)، وبالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 21 عبوة ناسفة.

وبحسب النشرة، لم يعد أحد من اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية خلال الــ24 ساعة الأخيرة، وكذلك داخل البلاد أيضاً، لم يعد أي من النازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
رقم : 906358
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
روحاني: نعمل علی جعل العقوبات عديمة الجدوى
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": باستشهاد سليماني ترسخت مدرسة الإسلام الجهادية أكثر
26 كانون الأول 2020
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
الرجل الذي هزم نظرية الكيان الذي لا يقهر
26 كانون الأول 2020
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
سليماني لم يركز في عمله على الشؤون العسكرية بل تعداها إلى التاريخية والجغرافية
26 كانون الأول 2020
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
ذكرى تحرير حلب.. نصر يجرّ نصراً
26 كانون الأول 2020
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
26 كانون الأول 2020
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
26 كانون الأول 2020
قائد الثورة الاسلامية يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
قائد الثورة الاسلامية يهنئ المسيحيين والمسلمين بعيد الميلاد
26 كانون الأول 2020
البصرة وذي قار تحييان ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
البصرة وذي قار تحييان ذكرى استشهاد القائدين سليماني والمهندس
26 كانون الأول 2020
العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله
العامري: الشهيد سليماني كان أحرص منا على العراق واستشهد في سبيله
26 كانون الأول 2020
السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة
السيد صفي الدين: الحاج قاسم كان يمثل القيادة المتقدمة
25 كانون الأول 2020
مصادر لـ"اسلام تايمز" تكشف فحوى زيارة الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد
مصادر لـ"اسلام تايمز" تكشف فحوى زيارة الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد
25 كانون الأول 2020
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين
24 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً