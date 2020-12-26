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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 19:35

قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء (ص) : المقر يقوم بتنفيذ 286 مشروعا عمرانيا

قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء (ص) : المقر يقوم بتنفيذ 286 مشروعا عمرانيا
شدد قائد مقر خاتم الأنبياء للبناء (ص) على ضرورة قيام حركة جهادية لإزالة العوائق أمام نمو وتطوير البنى التحتية للبلاد ، مشيرا إلى أن المقر يقوم بتنفيذ 286 مشروعا إنشائيا وسيتم اكمال وإنجاز 37 مشروعا كبيرا وفعالاً خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولدى وصوله إلى كلستان قال العميد "سعيد محمد" اليوم السبت إن معظم هذه المشاريع في مختلف القطاعات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات والمناجم والطرق والتنمية الحضرية ومترو الانفاق.

و إشار إلى ان مقر خاتم الإنبياء (ص) يعتمد على الطاقات الشابة وقال ان هذا المقر يضم 48 ألف طاقة بشرية ، يبلغ متوسط ​​أعمارهم 35 عامًا ، وهم يقومون بالأشياء بروح ثورية واندفاع .

وأوضح العميد سعيد محمد أن الهدف من زيارته إلى كلستان هو دراسة ومتابعة مذكرات التفاهم الموقعة بشأن المشاريع المختلفة مع بعض الأجهزة التنفيذية للمحافظة ، وقال: "حسب المذكرات ، فإن الاعتمادات المرصودة لمشاريع هذا المقر تصل الى نحو 120 ألف مليار ريال.

ويرعى قائد مقرخاتم الأنبياء (ص)، غدا الأحد ، تنفيذ بعض المشاريع في قطاعي الزراعة والصحة ، وذلك أثناء حضوره اجتماع قيادة هذا المقر في كلستان.

ومن بين المشاريع التي ستبدأ غدا بحضور قائد مقر خاتم الأنبياء وضع حجر الاساس لبناء مستشفى كنبد كاووس الذي يحتوي على 400 سرير ومستشفى جرجان للأطفال واستتصلاح 50 ألف هكتار والارواء الحديث في 15 ألف هكتار من أراضي كلستان الزراعية.
رقم : 906360
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