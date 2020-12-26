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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 21:01

اصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوبي جنين

اصابة عدد من الشبان بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوبي جنين
أصيب مساء اليوم السبت، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة جبع جنوب جنين. 

وأفاد شهود عيان، أن المواجهات اندلعت بعد أن نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل جبع، وأوقفت مركبات المواطنين وشرعت بتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها الشخصية.

وأطلق جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان والمارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

يشار الى أن مدينة جنين شهدت مقبل مستوطنة إسرائيلية الأسبوع الماضي داخل أحد الأحراش غربي المحافظة، وسبق ذلك مقتل جندي إسرائيلي في شهر مايو الماضي بعد إلقاء حجر كبير على رأسه من أعلى مبنى في بلدة يُعبد.

كذلك تشهد معظم بلدات جنين مواجهات عنيفة خلال اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الى جانب اشتباكات مسلحة كما جرى في قباطية.

ويحيط بجنين تسع مستوطنات هي: جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش (ثلاث من هذه المستوطنات تم اخلاؤها عام 2005).

وقد توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي ا وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.

وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية قدرها حوالي 2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.
رقم : 906375
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