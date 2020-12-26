ليبيا.. تفاصيل مباحثات وزير الدفاع التركي وخالد المشري

أكدت طرابلس وأنقرة أنهما ستستمران في التنسيق لمواجهة أي تحرك معاد من القوات التابعة لخليفة حفتر في شرق ليبيا.



فخلال مباحثات جرت اليوم السبت في طرابلس، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار "استمرار التنسيق المشترك لصد أي محاولة لتحرك معاد من قبل قوات حفتر الخارجة عن القانون والشرعية للعبث باستقرار ليبيا وأمن مواطنيها"، وفق ما جاء في بيان لمجلس الدولة.



وقال البيان إن الجانبين أكدا الرؤية المتطابقة لحل الأزمة الليبية، وشددا على أن السبيل الوحيد لذلك هو عبر المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف على طاولة الحوار.



وفي سياق هذه المباحثات، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه في حال فُرضت الحرب على حكومة الوفاق فإنها لن تكتفي بصد العدوان، بل ستنهي مصدره.



وقال إن هناك تناغما تاما في المواقف مع الحليف التركي، وإن بلاده تنسق معه سياسيا وعسكريا.



وبالإضافة إلى المشري، التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار نظيره الليبي صلاح الدين النمروش، كما اجتمع أكار مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، وزار قيادة القوات التركية العاملة في ليبيا.



ونقلت قناة "فبراير" الليبية الخاصة عن النمروش قوله إن زيارة نظيره التركي هدفها التأكيد للجميع أن تركيا لا زالت بجانب الحكومة الليبية الشرعية، وتدعم الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة بين البلدين أواخر العام الماضي.



وكان أكار وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الليبية على رأس وفد ضم رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال، والسفير التركي لدى طرابلس سرحت أكسنز.



وجاءت زيارة الوفد التركي بعد أيام من دعوة حفتر قواته للاستعداد لما قال إنها معركة تلوح في الأفق ضد القوات التركية المتواجدة في ليبيا بموجب الاتفاقية الأمنية والعسكرية.