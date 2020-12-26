مظاهرة نسائية في ادلب

رجت مئات النساء في مدينة إدلب شمال غربي سوريا الجمعة (25 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، بمظاهرة ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) التي تعتقل المئات في سجونها.



وتجمعت مئات النساء وسط المدينة وهن يحملن صور المعتقلين من أبنائهن وأزواجهن في سجون هيئة تحرير الشام، مطالبات “بكشف مصير المعتقلين ووقف ممارسة عناصر الهيئة من قتل واعتقال في محافظة إدلب”.



وقال محمد غنوم أحد أبناء المدينة إن “مئات النسوة خرجن من عدة أحياء في مدينة إدلب وتجمعن وسط المدينة وهن يرددن هتافات وحملن لافتات ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني”.



وأضاف غنوم لوكالة الأنباء الألمانية: “إلى جانب المظاهرة النسائية خرج المئات من أهالي مدينة إدلب بمظاهرة جابت أغلب شوارع المدينة وهتفوا ضد هيئة تحرير الشام التي منعتهم من الاقتراب من مقراتها من خلال قطع الشوارع المؤدية لها”.



وطالب المتظاهرون من الرجال والنساء بوقف عمليات الاعتقال من قبل عناصر الهيئة وملاحقة الأهالي حتى في المخيمات المجاورة للحدود السورية التركية، ووقف عمليات مداهمة المنازل من قبل رجال أمن هيئة تحرير الشام الذين تحولوا إلى أمراء حرب يتحكمون بكل مفاصل الحياة في محافظة إدلب”.



وتحتل هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) أغلب محافظة إدلب وريف حلب الشمالي وتتخذ من مدينة إدلب عاصمة لها.