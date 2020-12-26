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السبت 26 كانون الأول 2020 ساعة 21:20

فصائل المقاومة الفلسطينية واستنكار العدوان على غزة

فصائل المقاومة الفلسطينية واستنكار العدوان على غزة
واعتبرت الفصائل السبت أن العدوان الصهيوني الغاشم على مركز لذوي الاحتياجات الخاصة ومستشفى للأطفال ومسجد ومنشآت رياضية وصناعية ومنازل للمواطنين الآمنين في بيوتهم جريمة صهيونية متجددة بحق شعبنا الصابر في غزة.

وقالت الفصائل إن هذا العدوان يعكس حالة الإجرام والعنجهية والبطش التي يعانيها شعبنا من الحقد الصهيوني الذي لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والرجال والنساء ولا يفرق بين مستشفى ومسجد ومؤسسة مدنية أو رياضية.

وحملت الفصائل الاحتلال المسؤولية عن هذا الاستهداف الآثم والعدوان الحاقد، ودعت الاحتلال لتحمل تبعات ذلك، وطالبت السلطة الفلسطينية بالقيام بمسؤولياتها وتفعيل قضايا الاجرام الصهيوني في المحاكم الدولية، وحثت المؤسسات الدولية لمحاكمة قادة العدو لجرائمهم المتلاحقة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم في بيان إن غارات الاحتلال "على غزة عدوان همجي تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين".

ونددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشن كيان الاحتلال اليوم السبت غارات جوية على قطاع غزة.

وأشار قاسم إلى إصابة شظايا صواريخ إسرائيلية مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في غزة.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية بمستشفى الدرة للأطفال، وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بمدينة غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت أنه قصف أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكر الجيش أن الغارات تمت ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة الليلة الماضية باتجاه مدينة عسقلان اعترضتهما منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون إصابات أو أضرار.

 
رقم : 906385
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