التصدي الحازم للمتهمين الدوليين على أجندة الشرطة الإيرانية والتركية

شدد قائد الشرطة الدولية لقوى الامن الداخلي خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الإنتربول في تركيا ، على ضرورة تحسين مستوى التعاون المشترك وضرورة التعامل بحزم مع المشتبه بهم الدوليين .



ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان العميد "هادي شيرزاد" رئيس الشرطة الدولية لقوى الامن الداخلي عقد لقاء بالفيديو مع "لطفي جيجك" رئيس الانتربول في تركيا ، بحضور ضباط الارتباط بشرطة البلدين.



وقال العميد شيرزاد في بداية الاجتماع عبر الفيديو اليوم السبت ان العلاقات بين شرطة الجمهورية الإسلامية الايرانية والشرطة التركية جيدة ، وقد شهدنا في السنوات الأخيرة تعاطيا جيدا ومناسبا بين شرطة البلدين.



وأضاف ان الشرطة الدولية لقوى الامن الداخلي تسعى وبالاعتماد على اقتدارها واستخباراتها ومهنيتها ، تسعى لتنفيذ مهامها المنوطة بها وتطوير علاقات الشرطة الدبلوماسية من أجل التعامل بحزم مع المتهمين الدوليين.



وتابع العميد "شيرزاد" اننا نواجه اليوم تهديدات وتحديات مختلفة وإحدى طرق التغلب على المشاكل والصعوبات هي تعزيز التفاعل والتعاون المشترك مشيرا الى ان لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية تعاونا مشتركا مع تركيا على الصعيد الامني وقوى الامن الداخلي .



وتابع مؤكدا على ضرورة تعزيز التفاعل بين البلدين وقال ان التعامل مع الجريمة المنظمة ، ومكافحة تهريب البضائع ، ومكافحة المخدرات ، ومكافحة الجماعات الإرهابية ، والاتجار بالبشر يمكن أن يكون محور الأنشطة المشتركة بين إيران وتركيا.



وفي إشارة إلى الحدود المشتركة بين البلدين ، قال رئيس الانتربول التركي: "الشرطة التركية تريد أيضًا التعامل مع المشتبه بهم الدوليين ، وفي هذا الصدد ، نحن على استعداد للتعاون مع شرطة الجمهورية الإسلامية الايرانية".



وأشار إلى ضرورة التعرف على الارضيات المشتركة بهدف التعامل بشكل حاسم مع المتهمين الدوليين ، وقال: "تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة يمكن أن يكون منصة جيدة لتسليم المطلوبين دوليًا من كلا البلدين".