دشن إيرانيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاغ حمل عنوان "أبو مهدي منا أهل إيران" في إشارة إلى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق جمال جعفر المعروف بـ"أبو مهدي المهندس" رداً على خطوة عراقية مماثلة قبل أيام حملت عنوان "سليماني منا أهل العراق".

وكتب المغرد الإيراني "أمير شهرياري"، وهو يشير إلى هذا الهاشتاغ "كلنا أهل المقاومة"، في إشارة إلى الوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي.

محمد رضائي كتب وهو يضع فيه لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وهو يستقبل المهندس، قائلاً "لا يمكن الفراق بين البلدين أبداً".

فيما كتبت مدونة إيرانية تدعى "مريم"، وهو تنشر صورة للمهندس وسليماني "أبومهدي نحبك كما نحب سليماني، المقاومة الإسلامية ليس لها الحدود".

ناشط إيراني أيضاً كتب "يعتمد مقدار الأخوة بيننا على مقدار الحب للإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وتبقى الحدود السياسية للسياسيين".

وأرفق المغردون الإيرانيون في تدويناتهم صوراً تجمع الشهيد سليماني مع رفيق دربه أبو مهدي المهندس خلال وجودهم في العراق وإيران.

وتكشف هذه الخطوة على أهمية التلاحم الشعب بين إيران والعراق ما زاده هو الاخوة الإيمانية بين قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس بسبب دورهما في مقارعة الظلم والإرهاب خلال السنوات المظلمة التي عاشها العراق بعد دخول تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد عام 2014.

وشهدت محافظات مختلفة في وسط وجنوب العراق خلال الأيام الماضية مراسم إحياء لتأبين قادة النصر (الشهيد سليماني والمهندس)، كما أطلق عليهم ذلك المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني عقب الاغتيال الذي نفذته الولايات المتحدة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.



