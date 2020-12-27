عبد المهدي: علمتُ باستشهاد سليماني من خاتمه

وقال عبد المهدي في مقابلة تلفزيونية، الأحد، إن "علمتُ من الصورة وخاتم الجنرال قاسم سليماني بأنه استشهد وإن الهدف من الهجوم الأمريكي هو استهداف سليماني الذي كنت على موعد للاجتماعه وتناول الفطور في مكتب رئاسة الوزراء العراقية بغداد في الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت بغداد (يوم الاغتيال)".

وأضاف عبد المهدي "كانت الساعة حوالي الساعة الواحدة صباحًا عندما بث نبأ غارة جوية أمريكية على الإيرانيين بالقرب من مطار بغداد، الشخص الذي أيقظني هو الأخ رئيس الوزراء الحالي كاظمي الذي كان رئيس جهاز المخابرات العراقي".

وتابع عبد المهدي: "كانت هناك شكوك [احتمالات]، لكننا علمنا أن الشهيد سليماني سيأتي إلى العراق، لأننا كنا نلتقي في الساعة 8:30 صباحًا، وكان من المقرر أن نتناول الإفطار معًا".

وقال رئيس الوزراء العراقي السابق: "كانت الساعة حوالي الساعة الواحدة صباحًا عندما اتصل كاظمي وقال إن شيئًا ما قد حدث، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كان سليماني على متن الطائرة [دمشق- بغداد] أم لا".

وتابع: "كنت أتلقى صورًا للسيارة المستهدفة على الهاتف. اتصلت بالسفارة الإيرانية في بغداد وطلبت منهم التوضيح. هم أيضا لم يكن لديهم إجابة، ثم وصلت صوراً أخرى، وفي هذه الصور كانت هناك صورة لخاتم، وأنا شخصياً توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذا الخاتم هو خاتم الشهيد سليماني".

وبثت شبكة العهد العراقية الجزء الأول من الفيلم الوثائقي مساء أمس السبت، ومن المقرر بث الجزء الثاني مساء اليوم الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت بغداد، بعنوان "الرحلة الأخيرة" لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ويناقش شخصيات إيرانية وعراقية ولبنانية في هذا الفيلم الوثائقي يوم الحادثة الذي وقع بطائرة أمريكية مسيرة فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.