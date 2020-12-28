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الاثنين 28 كانون الأول 2020 ساعة 11:37

زيارة إفتراضية لمرقد القائد الشهيد سليماني

زيارة إفتراضية لمرقد القائد الشهيد سليماني
وجاءت هذه الخطوة مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لحادثة الاغتيال التي استهدفت قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي وهما الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس بطائرة أمريكية مسيرة فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا وتعذر وصول المحبين من داخل إيران وخارجها لزيارة مرقد الشهيد قاسم سليماني، وبسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الجهات الصحية للوقاية من جائحة كورونا، جرى إطلاق صفحة خاصة وهي عبارة عن الزيارة الإفتراضية.
وتتيح هذه الزيارة للمتصفح من خلال جهاز الموبايل الذكي أو الحاسوب الدخول إلى مرقد مقبرة الشهداء بمحافظة كرمان جنوب إيران والتجوال عن بعد وأداء مراسيم الزيارة.

ويمكن أداء هذ الزيارة عبر الرابط التالي:
https://tour.soleimany.ir/
 
رقم : 906665
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