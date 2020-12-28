خاص(اسلام تايمز) - أفادت مصادر مقربة من فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، الاثنين، عن استهداف رتل تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي بمحافظة الديوانية وسط البلاد.