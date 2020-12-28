وقالت المصادر مشترطة عدم الكشف عن هويتها لموقع "إسلام تايمز
"، إن "إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي تابع لقوات الإحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية"، من دون الكشف عن التفاصيل فيما إذا كانت هناك خسائر مالية أو بشرية.وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إخبارية عن تحليق طائرات حربية لقوات الاحتلال الأمريكي في سماء العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، من دون معرفة الأسباب.
ويوم أمس، أعلنت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق "قاصم الجبارين"، مسؤوليتها عن استهداف رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي على الطريق الدولي في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.