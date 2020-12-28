الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 28 كانون الأول 2020 ساعة 21:26
في مؤتمر بمحافظة قم وسط إيران

قائد في حزب الله: الانتقام لدماء سليماني والمهندس لا يقتصر على زمن معين

قائد في حزب الله: الانتقام لدماء سليماني والمهندس لا يقتصر على زمن معين
وقال السيد هاشم صفي الدين في كلمة له خلال مؤتمر احتضنته محافظة قم وسط إيران بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الشهيدين سليماني والمهندس بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد، "إن الانتقام لدماء الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس لن يقتصر على يوم وشهر وسنة، وسيرتفع العلم الذي يرفعه هؤلاء الشهداء ويضيء ذات يوم في مرتفعات القدس عاصمة فلسطين المحتلة".
وذكر صفي الدين إلى دور التضحية التي قدمها الشهيدين سليماني والمهندس، وقال "إن قادتنا الشهداء وخاصة الشهيد الحاج قاسم سليماني وقائد الشهيد أبو مهدي المهندس أمثلة واضحة على البشر الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الله، لقد عقد الله صفقة وكرسوا حياتهم كلها في سبيل الله، وكانت حياتهم كلها في سبيل الله تعالى".
وأضاف في المؤتمر الذي أقامته جبهة شباب المقاومة العالمية "هذان الاثنان (سليماني والمهندس) كانا موجودين في الجبهات منذ بداية حياتهما وحتى قبل أن يصبحا قادة، وكانا أهل الجهاد والعمل والجدية والتهجد والمسؤولية".
وقال حجة الإسلام والمسلمين صفي الدين: "لقد اشتاقوا إلى الشهادة مرات عديدة، لكن الله تعالى قدّر تأخير استشهادهم، لأن الأمة الإسلامية كانت في أمس الحاجة إليهم في أصعب المواقف التي واجهوها في العقدين الماضيين".
واعتبر التواضع والإخلاص واللطف والمودة والصدق والشجاعة والمسؤولية، والأهم من ذلك التضحية بالنفس من السمات البارزة لهذين الشهيدين، وعبر عن تواضعه: هذان القائدان خلق لنا صورة واضحة. وقد أوضح للجميع أن من يفكر في إنقاذ هذه الأمة ورفعتها يجب أن يكون مستعدا للتضحية ويكون في المقدمة.
وأضاف: "كان من أهداف العدو في اغتيال هذين الشهيدين ورفاقهما تخويف مجتمع وبيئة المقاومة، أي أن العدو أراد تخويف المجتمع الذي دربه هؤلاء المقاتلون والقادة  لكنه رأى ذلك فجأة. نمت هذه المجتمعات أكبر وأكثر اتحادًا، ووقفت معًا وتوحدت في الروح والحركة والعمل الجماعي واتخذت نفس الموقف".
وقال "اعتقدت الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاؤهما أنه مع هذا الاغتيال يمكنهم إيقاف التوسع للمقاومة، بينما نقول اليوم باقتناع وثقة أن محور المقاومة أصبح أقوى وأفضل استعدادًا من أجل التضحية بالنفس والتضحية والمضي قدمًا".
وشدد: "إذا كان الهدف من اغتيال هذين القائدين الشهيدين هو أن تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن الطريق إلى القدس مغلق ولا توجد طريقة أخرى لاستعادة القدس، فسنخبرهم أنهم مخطئ بشدة، لأن إخوة وأبناء هذين الشقيقين الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج أبو مهدي المهندس طريقهما.
 
رقم : 906746
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القضاء العراقي: تقدم بالتحقيق في اغتيال سليماني والمهندس
القضاء العراقي: تقدم بالتحقيق في اغتيال سليماني والمهندس
الحاج سليماني كان دوماً مستعداً للشهادة
الحاج سليماني كان دوماً مستعداً للشهادة
28 كانون الأول 2020
قائد في حزب الله: الانتقام لدماء سليماني والمهندس لا يقتصر على زمن معين
قائد في حزب الله: الانتقام لدماء سليماني والمهندس لا يقتصر على زمن معين
28 كانون الأول 2020
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": استهداف رتل أمريكي بمحافظة الديوانية
مصادر عراقية لـ"إسلام تايمز": استهداف رتل أمريكي بمحافظة الديوانية
28 كانون الأول 2020
ندوات افتراضية حول مدرسة القائد سليماني
ندوات افتراضية حول مدرسة القائد سليماني
28 كانون الأول 2020
عبد المهدي: علمتُ باستشهاد سليماني من خاتمه
عبد المهدي: علمتُ باستشهاد سليماني من خاتمه
27 كانون الأول 2020
زيارة إفتراضية لمرقد القائد الشهيد سليماني
زيارة إفتراضية لمرقد القائد الشهيد سليماني
28 كانون الأول 2020
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
إيهاب زكي – كاتب وباحث فلسطيني
28 كانون الأول 2020
كتب عمر معربوني: الجنرال .. مهندس التحولات الكبرى
كتب عمر معربوني: الجنرال .. مهندس التحولات الكبرى
عمر معربوني – باحث في الشؤون السياسية والعسكرية
28 كانون الأول 2020
حسين مرتضى يحكي .. لحظة التقيت الشايب
حسين مرتضى يحكي .. لحظة التقيت الشايب
27 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المقاومة العراقية (قاصم الجبارين) تستهدف رتلاً للإحتلال الأمريكي في بابل
مناورات فصائل المقاومة.. أحلام الصهاينة في خبر كان
"أنصار الله" يبثّون الرعب في قلوب المعتدين
سياسي مصري لـ"إسلام تايمز": الشهيد سليماني كان همه تحرير فلسطين