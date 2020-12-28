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الاثنين 28 كانون الأول 2020 ساعة 21:29
نائب قائد قوات الحرس الثوري الإيراني:

الحاج سليماني كان دوماً مستعداً للشهادة

الحاج سليماني كان دوماً مستعداً للشهادة
 قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيراني الادميرال علي فدوي ان الجنرال الحاج قاسم سليماني كان دوما على استعداد للشهادة في كل سنوات نشاطه.

وعشية الذكرى الأولى لاستشهاد الجنرال الحاج قاسم سليماني ، قال الأدميرال علي فدوي ان الجنرال سليماني كان يتميز في الأيام الصعبة التي سبقت الحرب المفروضة ، وأثناء الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران) وفي جميع الفترات بعد الدفاع المقدس وعلى مدى اكثر من 22 عاما من الحضور في فيلق القدس للحرس الثوري ، بخصلة اساسية الا وهي انه كان حارسا للثورة الاسلامية .

وأضاف نائب القائد العام للحرس الثوري ان الشهيد سليماني ومن أجل أداء وظيفته بشكل جيد ، كان دوما على استعداد للشهادة .

وبشأن استمرار مسار جبهة المقاومة بعد استشهاد الجنرال سليماني ، قال فدوي ان الصراع سيستمر بالتأكيد وسيكون الوضع أكثر صعوبة على المجرمين.

 
رقم : 906748
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