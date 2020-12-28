القضاء العراقي: تقدم بالتحقيق في اغتيال سليماني والمهندس

وأوضح المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى القاضي حيدر علي نوري، اليوم، أن القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بحادثة اغتيال قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه بغية انجازه على أتم وجه.



وقال نوري، إن "محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الادلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، وبعض منتسبي شركة G4S المتواجدين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء".



وأضاف: "كما تم الاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الديواني لمكتب رئيس الوزراء في 8 /1 /2020 العاملة تحت اشراف قاضي التحقيق المختص، وعلى المقاطع الفيديوية التي تتضمن بيانات رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترمب التي تبين بأنه اصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة".



وأكد ان الايام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال اجراءات التحقيق استناداً لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية.



وفي بداية العام الحالي، أقدمت طائرات الاحتلال الأمريكي، على شن غارة جوية غادرة، استهدف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الشهيد الجنرال قاسم سليماني، وثلة من المجاهدين الذين كانوا برفقتهم، في محيط مطار بغداد الدولي.