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الثلاثاء 29 كانون الأول 2020 ساعة 01:12

الشيخ الخزعلي: شركة بريطانية متورطة باغتيال سليماني والمهندس

الشيخ الخزعلي: شركة بريطانية متورطة باغتيال سليماني والمهندس
وأضاف الخزعلي في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة العهد الفضائية التابعة لعصائب أهل الحق إن " شركة G4S البريطانية المسؤولة عن امن مطار بغداد شاركت في جزء من مهمة تنفيذ عملية اغتيال سليماني والمهندس بتزويد الولايات المتحدة بمعلومات".
وأشار الخزعلي إلى أن الشركة البريطانية مسؤولة عن أمن مطار بغداد وهذه الشركة لديها معلومات أمنية، وكانت مهمتها معرفة كل طائرة تهبط في مطار بغداد الدولي، وفي يوم الاغتيال توقفت فيها سيارة الشركة بشكل كامل أمام مسار الركاب وهذا يعني وجود مهمة خاصة".
وفي سياق متصل، قالت السلطات القضائية العراقية إن التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد المهندس ورفاقه وصل مرحلة متقدمة.
وأضافت السلطة القضائية العراقية إنه "تم تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S المتواجدين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه. وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء".
وتابعت إنه "في الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال".
رقم : 906789
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