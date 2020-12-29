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الثلاثاء 29 كانون الأول 2020 ساعة 22:23

زينب سليماني: والدي كان يبذل جهوداً مضاعفة في العراق وعلاقته مع الشهيد المهندس لا تُوصف

زينب سليماني: والدي كان يبذل جهوداً مضاعفة في العراق وعلاقته مع الشهيد المهندس لا تُوصف
وقالت زينب سليماني في مقابلة مع قناة "الميادين" الفضائية، "كان الحاج قاسم سليماني يبذل جهوداً مضاعفة بشأن العراق لأنه كان مهماً بالنسبة إليه"، مضيفة إن "الحاج قاسم بنى مقاومة في العراق وسوريا وفلسطين وحزب الله وحتى إيران ودعمها وقوّاها وكبّرها".
وأشارت إلى العلاقة القوية بين الشهيد سليماني ورفيق دربه القائد الشهيد أبو مهدي المهندس الذي استشهد معه، قائلة إن "كانت لدى الشهيد قاسم وأبو مهدي المهندس علاقة عميقة وقلبية مميّزة، واستشهادهما معاً واختلاط الدم يُنشي إتحاداً لا ينفك ولا يضعف بين الشعبين  الإيراني والعراقي".
وأضافت زينب سليماني "لم أرَ أبي وحيداً من دون أبو مهدي المهندس، وقال لي مرة أبو مهدي شخصياً إنه يطلب من الله إذا حدث أي مكروه للحاج قاسم أن يكون قد رحل عن هذه الدنيا لأن هذا الأمر بالنسبة إليه غير قابل للتحمّل"، مشيرة إلى أن "استشهادهما معاً كانت مشيئة إلهية".
وفيما يتعلق بمشاركة الشهيد القائد سليماني في معركة تحرير مدينة آمرلي بمحافظة صلاح الدين عندما حاصرها تنظيم داعش عقب اجتياح مناطق مختلفة من العراق عام 2014، قالت "خلال عمليات آمرلي راسلني والدي لأنني قبل ذهابه كنت قلقة للغاية وطلبت منه البقاء معنا عدة أيام إضافية".
وتابعت "راسلني والدي من آمرلي وقال: كيف تطلبين مني ألا أذهب؟ هؤلاء الشباب المظلومون محاصرون وينتظرونني لأذهب وأساعدهم"، مشيرة إلى أن "الحاج سليماني كان يعتبر القائد والجندي سواسية في الميدان وكان يبحث دائماً عن الشهادة".
وأكدت زينب سليماني إن حياة والدها كانت مليئة بالمخاطر وأينما ذهب كان هناك عدوّ يتربّص به والأعداء كانوا كُثراً، مستشهدة أنه "حاولت مرة مقاتلتان أميركيتان استهداف الطائرة التي كان على متنها الحاج قاسم".
وبشأن الأسباب التي دفعت الشهيد سليماني للتواجد في سوريا، قالت "أحد الأسباب التي كانت وراء دخول الحاج قاسم القوي إلى سوريا أنه كان يعتبر أن هناك تقارباً بين سوريا وإيران ولبنان وأن الحدود معرضة للخطر".
وأضافت "الحاج قاسم كان في الحقيقة يدافع عن سوريا وإيران معاً، وبالنسبة إلى الحاج قاسم لم يكن هناك فرق بين الشعب الإيراني أو اللبناني أو السوري أو الفلسطيني أو اليمني".
وعن رؤية ونظرة الشهيد سليماني للرئيس السوري بشار الأسد، قالت زينب "الحاج قاسم كان يعتبر الرئيس بشار الأسد شجاعاً جداً ويهتم بشعبه ويحبه بشكل لافت، لأن الأسد صمد ودافع عن شعبه وبلده بقوة وصلابة رغم تهديده".
 
رقم : 906938
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