كتائب حزب الله العراق: أمريكا لن تغادر إلإ بالمقاومة

وأوضح الحسيني في تصريحات متلفزة تابعها موقع "اسلام تايمز"، إن "الاستهداف الأمريكي للحشد الشعبي بدأ بعد افشال مشروع داعش المدعوم من واشنطن، وإن قاعدة التنف الأميركية في سورية وفرت غطاءً امنا لتحركات داعش".

وقال الحسيني إن "التواجد الشعبي في محيط السفارة الأمريكية ببغداد بعد جريمة القائم كانت بمثابة إهانة كبيرة لواشنطن"، مضيفاً إن "أمريكا ظنت واهمة أن مشروع المقاومة سينتهي باغتيال قادة النصر الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وتابع: قوات الاحتلال لم تغادر العراق بارادتها بل خرجت تحت وطأة ضربات فصائل المقاومة، والتدخل الأمريكي تسبب بتأخير تحرير بعض المناطق من داعش".

ولفت المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق، إن "كثير من الجهات لم نسمع منها ادانة باغتيال قادة النصر وجريمة القائم التي استهدفت الحشد الشعبي".

