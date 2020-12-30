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الأربعاء 30 كانون الأول 2020 ساعة 00:45

ظريف: عواقب أي مغامرة أمريكية تتحملها واشنطن

ظريف: عواقب أي مغامرة أمريكية تتحملها واشنطن
وذكرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إن كلام ظريف جاء خلال اتصال هاتفية مع وزير الخارجية القطري، غداة محادثات هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي.
وقال ظريف "أن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي مغامرة محتملة في المنطقة"، مشدداً على أن إيران تؤكد على ضرورة مشاركة جميع الدول في المنطقة في ضمان الاستقرار والأمن الشامل بعيداً عن التدخل الأجنبي وتجنب أي توتر.
وأكدت وكالة فارس الإيرانية أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء وعقد معه جولة من المباحثات.
وصباح اليوم الثلاثاء أوردت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وبحث الوزيران مستجدات الأزمة الخليجية، وتطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما الوضع في العراق، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا في حين أن العراق يشهد تصعيدا بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد وما رافقه من تصريحات أمريكية وإيرانية وعراقية على السواء.
رقم : 906957
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