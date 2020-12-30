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الأربعاء 30 كانون الأول 2020 ساعة 01:07

دعوة لإحياء ليلة استشهاد سليماني والمهندس بموقع الجريمة

دعوة لإحياء ليلة استشهاد سليماني والمهندس بموقع الجريمة
وذكر بيان اللجنة المنظمة تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، إن "الدعوة عامة للجميع للمشاركة في إحياء ليلة استشهادة قادة النصر رضوان الله تعالى عليهم، عند موقع الجريمة الغادرة التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة مسيرة".
وأوضحت اللجنة إن "المكان سيكون في شارع الشهيد القائد أبو مهدس المهندس (شارع المطار سابقاً)، عند موقع الجريمة الغادرة، مساء يوم السبت القادم الساعة 11 مساءاً".


وفي سياق متصل، أقدم ناشطون عراقيون مساء الثلاثاء على وضع لافتة تؤكد تسمية شارع المطار ببغداد باسم شارع الشهيد أبو مهدي المهندس.

رقم : 906959
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