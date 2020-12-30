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الأربعاء 30 كانون الأول 2020 ساعة 10:59

روحاني: دم الشهيد سليماني أروى المقاومة

روحاني: دم الشهيد سليماني أروى المقاومة
وأضاف روحاني في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني "نقول للأعداء أنتم قطعتم يد بطلنا (قاسم سليماني) ونحن سنقطع قدمكم من هذه المنطقة"، مبيناً أن إغتيال سليماني "جريمة وحشية يقف خلفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجية مايك بومبيور بشكل مباشر".
واعتبر الرئيس الإيراني إن "اغتيال قاسم سليماني كان انتقاما من الأمة الإيرانية"، مبيناً إن "الصهاينة هم المستفيدون اولاً من الحرب وانعدام الامن في المنطقة، ثم الاميركيون".
وتابع "الشهيد سليماني رجل عظيم تصدى للأعداء بحكمة وشجاعة واغتياله كان انتقاماً من استقلال دول المنطقة وشعوبها، والشهيد سليماني شخصية لن تموت وستبقى آثاره سارية في المجتمع".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 3 من يناير/ كانون الثاني الماضي، مسؤوليتها عن اغتيال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عقب خروجه من مطار بغداد الدولي برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

 
رقم : 907029
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