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الأربعاء 30 كانون الأول 2020 ساعة 18:35

العامري: الشهيدان سليماني والمهندس وقفا مع العراق في جميع المحن

العامري: الشهيدان سليماني والمهندس وقفا مع العراق في جميع المحن
وقال العامري في الحفل التأبيني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد عشية حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قادة النصر من قبل الولايات المتحدة في العراق، إن "الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني دافع عن العراق بالشكل الذي نخجل فيه من أنفسنا".
وأضاف إن "الشهيد سليماني ضحى بنفسه من أجل المقدسات والاسلام، وإنهما وقفا مع العراق في جميع المحن التي عاشها هذا البلد".
وشدد رئيس تحالف الفتح على ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، مشدداً على أن "من أخرج الأمريكان هي المقاومة وهذا لا يمكن انكاره".
وتابع العامري " نحن أمام خيارين اما إعادة هيبة الدولة او الذهاب الى الفوضى، والعراق لن يكون عراق الأميركان والجوكرية"، مشيراً إلى أن "التراجع عن اخراج القوات الاجنبية خيانة للعراق ودماء الشهداء".
 
رقم : 907086
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