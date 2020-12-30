الكلداني: المسيحيون لن ينكروا فضل الشهيدين سليماني والمهندس

وقال القائد ريان الكلداني في كلمة له خلال الحفل التأبيني الذي أقامته السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر في بغداد بغارة أمريكية، "المسيحيون لن ينكروا فضل الشهيدين سليماني والمهندس أبداً".

وأضاف الكلداني إن "المقاومة باقية لأنها لجميع أحرار العالم وليس للمسلمين فقط، وعراق الشهيدين المهندس وسليماني رد اعتى هجمة بربرية بهزيمة داعش".

وكانت السفارة الإيرانية في بغداد أقامت الحفل التأبيني بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة مسيرة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس عقب خروج موكبهما من مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

