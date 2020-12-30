الجنرال قاآني: إنسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكاً

وأوضح الجنرال قاآني بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية، "إن إنسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكاً بحسب الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة"، مؤكداً على ضرورة الانتقام من قتلة الشهيدن سليماني والمهندس.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن قاآني قدم شرحاً لأعضاء البرلمان عن آخر المستجدات في المنطقة، كما شمل التقرير تشكيلات قوات المقاومة بالمنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اغتيال قاسم سليماني وعدد من مرافقيه بطائرة مسيرة عند خروجه من مطار بغداد الدولي برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق جمال جعفر المعروف بـ"أبو مهدي المهندس"، فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد إعلان الاغتيال أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قراراً بتعيين الجنرال إسماعيل قاآني بمنصب قائد فيلق القدس خلفاً للشهيد القائد قاسم سليماني، وكان قاآني يتولى قبل ذلك منصب نائب قائد قوات فيلق القدس.