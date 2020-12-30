صحافية عراقية تفوز بجائزة دولية حول الابتزاز الجنسي للنازحات

وذكرت وسائل إعلام عراقية إن "الصحافية سنار حسن (26 عاماً)، من بغداد، تعمل كصحافية مستقلة، منذ ثلاثة أعوام، تكتب بالعربية والإنجليزية، إلى جانب الترجمة.



أما التقرير الحائز على الجائزة، فنُشر لحسن في إحدى المواقع العربية، تحت عنوان ""نازحات في المخيمات العراقية ضحايا الاستغلال الجنسي والسياسي".



وعن التحديّات التي تواجهها في تغطية القضايا النسوية داخل العراق، تقول حسن، إن أصعب ما واجهها في تقرير النازاحات خصوصاً، كان محاولة التزام الحياد في نقل صوت هؤلاء النساء.



وتقول حسن "من المُحزن حقاً أن يتم التعامل مع قضايا النازحين و اللاجئين على أنها أرقام فقط لا قضايا، ومن واجبنا كصاحفيين جذب الرأي العام والمسؤولين عن صنع القرار تجاههم".



تقول حسن "ما زلت في البدايه وينقصني الكثير لأتعلمه. أطمح لدراسة السياسه الدولية في السنوات القريبة القادمة".