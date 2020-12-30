السفير الإيراني في بغداد: العراق لن يكون ساحة الصراع بين أمريكا وإيران

وبين السفير مسجدي في كلمته إن "جريمة الاغتيال تم تسجيلها في التاريخ باسم الاميركان ولن تحمى هذه الجريمة من ذاكرة وقلوب الأجيال” .



ولفت مسجدي إلى أن “الثار لدماء الشهيدين يكون باخراج القوات الأميركية وانكسار السياسة الأميركية وازالة الكيان الصهيوني وتحرير القدس وليس بقتل شخص ما لأنه لا يوجد أحد يساوي مكانة الشهيدين”.



وأكد السفير الإيراني أنه “لا صحة لما يشاع بأن العراق سيكون ساحة الصراع بين أميركا وإيران فالعراق هو بلد الأنبياء والائمة”، مشددا على أن “دماء الشهيدين عززت أواصر المحبة والمودة بين الشعبين العراقي والإيراني”.