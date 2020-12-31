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الخميس 31 كانون الأول 2020 ساعة 00:18
بمناسبة الذكرى السادسة لاعتقاله من قبل السلطات

عبد المهدي: الشيخ علي سلمان رجل السلام في البحرين

عبد المهدي: الشيخ علي سلمان رجل السلام في البحرين
وقال عبد المهدي في مقطع فيديو بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لاعتقال الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية "نريد أن نحي هذا الشيخ المجاهد وجميع الأخوة الأحرار معه المعتقلين لدى السلطات".
ووصف عبد المهدي عملية اعتقال الشيخ علي سلمان والمعارضين في البحرين بأنها "خطوة شاذة"، مشيراً إلى أن "الشيخ علي سلمان رجل سلام وحوار".
وتابع "أعرف مدى أهلية الشيخ علي سلمان، وكفاءته وسلميته وسعيه دائماً لإيجاد الحلول بعيداً عن أي منهج عنفي ودائماً كان يلجأ للحوار وكانت لنا في هذا الموضوع منذ سنوات عديدة محاولات عدة للوصول إلى محاولات ترضي الجميع، لكن للأسف الشديد سارت الأمور باتجاه آخر".
وشهدت عدد من المدن البحرينيّة، تظاهرات وتحركات في الذكرى السادسة لاعتقال الشيخ علي سلمان، وطالب المتظاهرون بالإفراج عن الشيخ سلمان، فرفعوا صوره ورددوا شعارات مدافعة عنه ومعارضةً لاعتقاله من قبل النظام.
يأتي ذلك في وقتٍ يقضي فيه الشيخ سلمان، حُكماً بالسجن المؤبّد على خلفيّة مطالبته بتحقيق إصلاحاتٍ في البحرين، بتُهم "التخابر مع قطر" و"التحريض على النظام".
ودشن سياسيون ونشطاء بحرينيون وخليجيون حملة الكترونية واسعة للتضامن مع زعيم المعارضة البحرينية المعتقل في سجون النظام البحريني الشيخ علي سلمان.
 
رقم : 907132
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