مدير إعلام الحشد الشعبي: أمريكا خرقت كل القوانين باغتيال سليماني والمهندس

وقال العقابي في تصريحات صحافية تابعها موقع "إسلام تايمز
"، إن "كل مشاكل المنطقة سببها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني"، مبيناً إن "الأمريكيين خالفوا جميع القوانين والأنظمة بارتكاب جريمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".
وأضاف العقابي: "إن الشعب العراقي يعلم أنه لا مكان للقوات الأمريكية في العراق ولا يوجد عراقي يقبل وجود القوات الأجنبية على أراضيه".
وقال "الاستقرار في العراق لا يمكن تحقيقه إلا بانسحاب الأمريكيين، وليس الأمريكان هم من هزموا تنظيم داعش الإرهابي، بل قواتنا البطلة هي من قامت بذلك".
وأكد: أبو مهدي المهندس يعتقد أن كل المشاكل في المنطقة سبب سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل، وما تركه هذا الشهيد أصبح أساساً لجبهة لمواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة".