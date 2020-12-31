مدير إعلام الحشد الشعبي: أمريكا خرقت كل القوانين باغتيال سليماني والمهندس

خاص (إسلام تايمز) - أكد مدير الإعلام في هيئة الحشد الشعبي بالعراق، مهند العقابي، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية خرقت كل القوانين والأعراف باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي كان بمهمة وزيارة رسمية إلى بغداد، واغتيال نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.